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Candangão BRB 2026


Assista à íntegra do Gama 2 x 1 Ceilândia pelo Candangão BRB 2026

Clube alviverde avança à decisão pelo segundo ano seguido e vai em busca do 15º título

Candangão BRB 2026|Do R7

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O Gama se classificou para a final do Candangão BRB 2026 ao bater o Ceilândia por 2 a 1, de virada, neste sábado (14). A equipe é a atual campeã do torneio e vai tentar o 15º troféu na sua história. Confira a tabela do Candangão BRB 2026!

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