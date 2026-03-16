Assista à íntegra do Gama 2 x 1 Ceilândia pelo Candangão BRB 2026
Clube alviverde avança à decisão pelo segundo ano seguido e vai em busca do 15º título
O Gama se classificou para a final do Candangão BRB 2026 ao bater o Ceilândia por 2 a 1, de virada, neste sábado (14). A equipe é a atual campeã do torneio e vai tentar o 15º troféu na sua história. Confira a tabela do Candangão BRB 2026!
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A partida foi disputada no sábado (21), no Estádio JK; a arbitragem ficou sob responsabilidade de Maguielson Lima Barbosa
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São vários campos e muitas histórias para contar, mas cada um dos locais é um marco na história esportiva da região