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R7 Brasília

Candangão BRB 2026


Assista à íntegra da final do Candangão BRB 2026 entre Gama e Sobradinho

Em final inédita no Mané Garrincha, alviverde encerrou a competição de forma invicta e levantou sua 15ª taça na história

Candangão BRB 2026|Do R7

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O Gama é o grande vencedor do Candangão BRB 2026. O alviverde bateu o Sobradinho nos pênaltis por 5x4 neste sábado (21), em final inédita no Estádio Mané Garrincha, e conquistou a 15ª taça. A partida teve transmissão exclusiva da RECORD na TV aberta e o torcedor também pôde acompanhar o duelo pelo R7.com e no RecordPlus. Confira a tabela do Candangão BRB 2026!

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