Assista à íntegra da final do Candangão BRB 2026 entre Gama e Sobradinho

O Gama é o grande vencedor do Candangão BRB 2026. O alviverde bateu o Sobradinho nos pênaltis por 5x4 neste sábado (21), em final inédita no Estádio Mané Garrincha, e conquistou a 15ª taça. A partida teve transmissão exclusiva da RECORD na TV aberta e o torcedor também pôde acompanhar o duelo pelo R7.com e no RecordPlus. Confira a tabela do Candangão BRB 2026!