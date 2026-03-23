Assista à íntegra da final do Candangão BRB 2026 entre Gama e Sobradinho
Em final inédita no Mané Garrincha, alviverde encerrou a competição de forma invicta e levantou sua 15ª taça na história
O Gama é o grande vencedor do Candangão BRB 2026. O alviverde bateu o Sobradinho nos pênaltis por 5x4 neste sábado (21), em final inédita no Estádio Mané Garrincha, e conquistou a 15ª taça. A partida teve transmissão exclusiva da RECORD na TV aberta e o torcedor também pôde acompanhar o duelo pelo R7.com e no RecordPlus. Confira a tabela do Candangão BRB 2026!
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A partida foi disputada no sábado (21), no Estádio JK; a arbitragem ficou sob responsabilidade de Maguielson Lima Barbosa