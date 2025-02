Cerca de 87,5% da população do DF tem acesso à internet, diz pesquisa 83,5% dos acessos são feitos por smartphones e 9,3% em tablets Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 21/02/2025 - 12h09 (Atualizado em 21/02/2025 - 12h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cerca de 87,5% da população do Distrito Federal tem acesso à internet, sendo que a maioria dos acessos sãos feitos por celulares. Smartphones alcançam os 83,5%. Os dados são da PDAD Ampliada 2024 (Pesquisa Distrital por Amostras de Domicílios) divulgados nesta sexta-feira (21) pelo IPEDF (Instituto de Pesquisa e Estatística do DF).

A pesquisa também revela uma queda no uso de notebooks, que em 2021 ainda lideravam os dispositivos utilizados para acesso da internet, mas hoje ocupam o terceiro lugar (44,7%) atrás dos smartphones e tablets (97,3%) e smart tv (50%). O diretor presidente do IPEDF, Manoel Barros, destacou a importância do levantamento para a construção de políticas públicas e a aplicação efetiva dos recursos públicos.

“A ideia toda de fazer uma pesquisa dessa dimensão, onde nós pegamos as 35 regiões administrativas, incluindo a área rural da nossa cidade e os 12 municípios que estão aqui na vizinhança, é justamente ter um diagnóstico da nossa população no seu aspecto social, cultural, e de todos os aspectos. O objetivo é saber como essa população vive, onde ela mora, como ela se locomove, qual o grau de escolaridade, quais as suas formações demográficas, para orientar a formulação de políticas públicas. A boa gestão hoje tem que ser eficiente, tem que ser baseada em evidências”, disse.

Ele reforçou que o papel da pesquisa “é produzir material para que as outras secretarias e os outros órgãos de governo possam formular suas políticas com base em evidências, com base em dados, não com base em achismo”.