‘Acabou com a minha família’, diz mãe do segurança morto em bar do Riacho Fundo II

A mãe do segurança Thiago Abreu, assassinado aos 23 anos, neste domingo (13), em um bar do Riacho Fundo II, falou com exclusividade ao Cidade Alerta DF. Aos prantos, Josiane Abreu contou que o filho era um rapaz calmo, estudioso e caseiro. Além disso, tinha o sonho de ser policial. “Ele (assassino) acabou com o sonho do meu filho, com os meus sonhos. Acabou com a minha família”, lamentou.



Extremamente abalada, a mulher clamou por justiça. Horas depois, o assassino de Thiago foi preso em Goiás, em ação conjunta das polícias Civil e Militar do DF, além da PMGO. O crime ocorreu por volta das 23h20. Além do segurança, outras quatro pessoas ficaram feridas e uma criança de dez anos foi baleada na cabeça.