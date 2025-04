Adestrador esclarece mitos e alerta para cuidados com cães da raça pitbull

Após uma mulher ser morta atacada pelo seu cachorro da raça pitbull, especialistas alertam para os cuidados com a raça. Um adestrador analisou o caso e esclareceu ainda os mitos sobre o animal. Ele afirma que o cão não mostrava sinais prévios de agressão e observa que a maioria dos pitbulls é dócil com humanos.



O especialista destaca ainda que ataques de cães aos donos são comuns e sugere possíveis causas, como desconforto do animal ou proteção de recursos. Ele também comenta sobre a força dos pitbulls em incidentes de mordida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!