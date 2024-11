Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta quarta-feira (6)

A edição do Cidade Alerta desta quarta-feira (6) traz a situação que usuários do Metrô-DF tiveram que enfrentar depois que uma descarga elétrica atingiu os trilhos e provocou fumaça. Também mostra o relato de uma das vítimas do biomédico acusado de matar uma mulher. Além disso, o jornal denuncia um furto de bicicletas no Recanto das Emas. Outros destaques são: caso do professor encontrado ferido é investigado como tentativa de homicídio; preso suspeito de integrar grupo que fingia vender carros na internet e não entregava.