Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta quinta-feira (7)

A edição do Cidade Alerta DF de hoje (7) traz uma reportagem especial sobre violência doméstica contra a mulher na capital do país. Dados apontam que, a cada duas horas, um agressor é preso pelo crime no DF. O jornal mostra, também, imagens de câmeras de segurança que registraram a fuga de um homem que tentou matar a tiros a ex-mulher e o atual namorado em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Além de uma operação da Polícia Federal que desarticulou um esquema de tráfico interestadual de drogas.