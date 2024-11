Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta sexta-feira (15)

O Cidade Alerta DF desta sexta-feira (15) mostra a agressão que um morador do Paranoá Parque, no Paranoá (DF), sofreu ao levar marteladas do subsíndico do prédio em que reside. Também, mostra a situação que moradores de Santo Antônio do Descoberto enfrentam com a água suja fornecida nas casas. O jornal traz, ainda, a prisão do suspeito que ajudou Robson Lima Marques a fugir depois de cometer homicídio e tentativa de feminicídio contra a ex-companheira e o atual namorado dela em Luziânia. Outros destaques são: mala abandonada próximo ao Supremo Tribunal Federal mobiliza Polícia Militar do DF; dono da loja que homem-bomba comprou fogos fala sobre o caso após depor à Polícia Federal.