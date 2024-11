Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta sexta-feira (29)

Entre os destaques do Cidade Alerta DF desta sexta-feira (29), está o atropelamento de uma mulher e um bebê, em Planaltina (GO): motorista fugiu sem prestar socorro. A edição traz também o fechamento de uma fábrica clandestina de cigarros, no Entorno do DF, os transtornos causados pelos buracos nas ruas de Taguatinga e os cães que atacam pedestres na Asa Norte. E mais: o clima à véspera da final da Copa Libertadores da América, o Record nas Cidades, em São Sebastião, e as inscrições para o evento ciclístico Bora de Bike.