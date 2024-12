Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta sexta-feira (6)

Entre os destaques do Cidade Alerta DF desta sexta-feira (6), estão o acidente que envolveu uma carreta, um caminhão e três carros de passeio, na BR-060, no Entorno do DF, e o furto de uma motocicleta na Asa Norte. A edição traz também o motorista de carro de luxo que causou perigo no trânsito ao fazer manobras arriscadas e o indiciamento de um radialista suspeito de racismo, difamação e perseguição contra mulher. E mais: você está convidado para o Bora de Bike, passeio ciclístico promovido pela RECORD Brasília, no próximo domingo (8).