Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta terça-feira (12)

Esta edição do Cidade Alerta DF, mostra que Polícia Civil do Distrito Federal identificou o corpo encontrado amarrado no Lago Paranoá. A vítima é Adenor Santos, de 35 anos. Também, traz a condenação do segurança Marciel de Sousa Barros, de 38 anos, a 6 anos de prisão em regime semiaberto, por matar Luiz Fernando Alves da Silva, de 34 anos, em fevereiro deste ano. O jornal fala ainda sobre a homenagem que professora vítima de feminicídio no DF recebeu de escola e alunos e noticia o roubo a uma joalheria no Sudoeste. No quadro Personagem da Notícia, a tutora da cachorra que morreu após ser atingida por um tiro de rifle, disparado por um oficial da reserva do Exército, em Sobradinho (DF), relata o ocorrido.