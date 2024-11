Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta terça-feira (29)

Um dos suspeitos de matar João Miguel é solto e dois menores são apreendidos, foragido acusado de homicídio no Ceará é preso no DF em carro com placa tampada, postos de combustíveis do DF podem responder por formação de cartel, câmera flagra gangue que arrombou parede usando marreta, matrículas em escolas públicas para 2025 se encerram nesta quinta-feira, polícia monta força-tarefa para achar suspeito de matar pai e filha na porta de casa. E ainda: confira a programação do tempo para os próximos dias no DF.