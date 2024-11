Bebê atingido por pedra que caiu de caminhão na Fercal está internado na UTI

O bebê de 2 anos que foi atingido por uma pedra que caiu de um caminhão que tombou na DF-150, na região da Fercal, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Davi estava na casa da avó na última terça-feira (26) com o primo de consideração Guilherme Pires, de 9 anos, que também foi acertado pela carga e morreu no local. Eles haviam acabado de sair da residência e caminhavam pela rua quando o acidente aconteceu.



O pai do bebê, Deivid Avelino, diz que Guilherme salvou a vida de Davi e que o considera um herói, já ele teria o empurrado para as pedras não atingissem o menino. No dia do acidente, a criança de dois anos foi levada ao Hospital de Sobradinho, onde recebeu os primeiros atendimentos. Como seu estado de saúde era grave, ele precisou ser transferido para o Hmib (Hospital Materno-Infantil de Brasília). De acordo com a mãe, Kelli Passos, ele sofreu uma laceração no fígado, que causou um sangramento interno. Além disso, teve escoriações pelo corpo e fraturou o braço esquerdo.



O motorista da carreta também foi hospitalizado, mas já foi liberado. Em depoimento à polícia, ele disse que perdeu o controle do caminhão em uma curva. A 35ª DP de Sobradinho investiga o caso.