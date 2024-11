Caminhão colide contra carro de aplicativo, e passageira fica em estado grave

Um carro de aplicativo e um caminhão se envolveram em um acidente grave na Avenida do Sol, no Jardim Botânico, na tarde desta quinta-feira (17). Segundo testemunhas, o condutor do carro havia sinalizado e feito a conversão de faixa de forma abrupta e, devido à pista molhada, o caminhão não conseguiu frear a tempo. Após a colisão, o carro ficou prensado contra um poste. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu uma passageira que teve traumatismo craniano e foi encaminhada ao Hospital de Base de Brasília. Ambos os motoristas não sofreram ferimentos.