Confira dicas para evitar cair em golpes ao fazer compras na Black Friday

Um dos eventos comerciais mais aguardados do ano, a Black Friday acontece na próxima sexta-feira (29). Com a aproximação da data, o comércio se prepara para atender a demanda dos consumidores que buscam ofertas vantajosas. De acordo com a Fecomércio-DF, o mercado da capital deve movimentar cerca de R$ 155 milhões, com a participação de 95% dos lojistas brasilienses.



Especialistas alertam que é preciso ficar atento na hora de realizar as compras, para não cair em golpes. Para isso, o Procon divulgou uma série de dicas, a fim de evitar que os consumidores tenham prejuízos. Se a compra for feita pela internet, é importante se certificar de que está no site oficial da marca e observar se a loja possui endereço físico ou CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Além disso, é preciso ficar atento às formas de pagamento, procurar sobre a empresa em sites de avaliação e desconfiar de preços muito abaixo da média.



Outra dica é começar a pesquisar os preços dos produtos desejados antes da Black Friday, para se ter noção do valor original. Isso porque muitas lojas aumentam o custo dos itens antes do mês de novembro e, quando chega a data comercial, voltam para o preço padrão. Dessa forma, o que parece promoção, na verdade, é propaganda enganosa. Caso haja problemas na hora da compra ou surja desconfiança de que a venda se trata de um golpe, é necessário ligar para o Procon pelo telefone 151.