Corpo do adolescente que morreu após levar choque em poste é enterrado no DF

O corpo do adolescente Eduardo Costa Macêdo, de 15 anos, que faleceu após levar um choque em uma quadra do Centro Olímpico de Santa Maria, no Distrito Federal, foi enterrado nesta terça-feira (19), no cemitério Campo da Esperança do Gama. O caso aconteceu no último dia 10.



À época, o jovem foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Santa Maria, onde recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, a família decidiu transferi-lo para um hospital particular de Taguatinga, onde ele permaneceu internado por quase uma semana em estado grave. No último sábado (16), o adolescente sofreu uma parada cardíaca e morreu.



A família informou à RECORD Brasília que está recebendo todo o apoio do governo, que inclusive arcou com os custos do velório, mas que também pretende recorrer à Justiça para evitar que novos casos semelhantes aconteçam no futuro.