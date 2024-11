Criança morre após ser atingida por carga de caminhão que tombou no DF

Uma criança de 9 anos morreu na manhã desta terça-feira (26) em um acidente envolvendo um caminhão na DF-150, na região da Fercal. O motorista do veículo, que estava com a caçamba carregada de pedras, perdeu o controle da direção e tombou. A carga caiu, invadiu uma casa que fica às margens da via e acertou a vítima. Um bebê de 2 anos também foi atingido e levado ao hospital. O condutor ficou preso às ferragens, foi resgatado pelo CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) e transportado de helicóptero para o Hospital de Sobradinho. Ele sofreu escoriações no corpo e fraturou o braço esquerdo.