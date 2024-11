Criança que brincava em quadra do Guará leva choque em poste de iluminação

Um menino de 9 anos que jogava bola em uma quadra levou um choque e desmaiou após pular a cerca e encostar em um poste de luz da QE 28 do Guará II (DF), na última quarta-feira (23). A criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, encaminhada para o Hospital Regional do Guará sem apresentar sinais de queimaduras ou queixas de dor e precisou ficar internada por três dias. Segundo a mãe, Natália Soares, com o choque, o menino ficou desorientado, começou a gritar, bateu a cabeça e teve uma convulsão. Ela afirma que vai levar o caso à justiça.