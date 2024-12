Criminosos usam falsos apps de segurança para aplicar golpes: saiba como se prevenir

A cada dia, criminosos lançam novas técnicas de golpe e aprimoram as antigas. Entre as mais comuns, estão as ligações telefônicas e as mensagens de texto com links maliciosos, que redirecionam a vítima a sites que captam informações pessoais. Especialista em cibersegurança, Valmir Brasileiro dá dicas para se prevenir contra os bandidos.



Uma delas é: sempre desconfiar. Sabe aquele parente que não faz contato há muito tempo, mas, de repente, ressurge? Pode ser um criminoso se passando por ele. “Sempre baixar um software antivírus diretamente do marketplace oficial do dispositivo, seja ele Android ou iOS”, aconselha.