Curso preparatório suspende aulas sem aviso e prejudica estudantes a poucas semanas do Enem

Alguns candidatos que vão prestar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) nos dias 3 e 10 de novembro têm uma preocupação a mais, além do conteúdo da prova. Isso porque o cursinho preparatório onde eles frequentavam fechou as portas de repente e os deixou, pelo menos por enquanto, com prejuízo.



Erica Gramajo tem uma filha matriculada na empresa e demonstra apreensão quanto ao estado emocional da jovem. “É meio preocupante, porque o curso que ela escolheu não é muito fácil, de medicina. A gente sabe o tanto que isso, emocionalmente, é prejudicial numa etapa tão importante”, lamentou.



Em uma carta aberta divulgada no último dia 20, a equipe de colaboradores do cursinho lamentou o fechamento das unidades da Asa Norte e Taguatinga. Além disso, explicou que suspendeu as atividades devido à falta de pagamento aos professores e demais funcionários.