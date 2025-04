De Brasília para o mundo: Toys fala sobre trajetória na arte urbana, iniciada nas ruas da capital

Daniel Toys, artista de rua e publicitário, comemorou os 65 anos de Brasília com uma entrevista exclusiva realizada na roda-gigante do Parque da Cidade. Nascido e criado na capital, com raízes nordestinas, Toys começou sua trajetória artística aos 13 anos, pintando nas ruas. Influenciado por diversas formas de arte, como música e a arquitetura de Brasília, seu trabalho é uma celebração da vida e uma homenagem à cidade.



Durante o bate-papo, Toys ressaltou a importância dos detalhes em suas obras e expressou gratidão pela cidade que o ajudou a construir sua carreira. Ele também destacou a diferença entre pichação e grafite, defendendo a criação de oportunidades e projetos sociais para jovens nas periferias. Celebrando suas duas décadas de carreira, ele compartilhou seu entusiasmo em levar a cultura de Brasília para o mundo, já tendo visitado mais de dez países.



