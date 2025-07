Desmoronamento em Goiás resulta em multa de R$ 37 milhões à empresa do lixão

Após o desmoronamento do aterro sanitário Ouro Verde em Padre Bernardo (GO), ocorrido em junho, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás multou a empresa responsável em mais de R$ 37 milhões.



A operação do aterro, que não possuía licenciamento adequado, foi interditada judicialmente. Equipes estão removendo 42 mil metros cúbicos de lixo e monitorando os córregos afetados para reduzir a contaminação. A transposição da água do córrego Santa Bárbara já começou. Empresários locais emprestaram maquinário para auxiliar nos esforços emergenciais. A população que usava o córrego Santa Bárbara deve evitar o consumo da água até novas avaliações.



