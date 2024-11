Diarista tem morte cerebral após ser encontrada com marcas de violência no DF

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) investiga uma morte cercada de mistérios e com indícios de crime violento, em Sobradinho II. Seis dias atrás, a diarista Maria Conceição Nunes, 44 anos, foi encontrada gravemente ferida, em um matagal às margens da BR-020. Porém, morreu nesta sexta-feira (25), em uma UPA da cidade.



Os investigadores agora reconstroem os últimos passos da mulher para chegar aos possíveis envolvidos. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a mulher pegou um transporte pirata para fazer uma faxina em Sobradinho II, no dia em que foi encontrada ferida. Mas não chegou ao destino.



Uma ambulância passou pelo local e viu Maria Conceição convulsionado. Os socorristas não a atenderam porque tinham outra paciente no veículo, mas acionaram o Corpo de Bombeiros, que levou a diarista até a UPA de Sobradinho II. A mulher precisou ser intubada, mas, nesta madrugada, teve morte encefálica declarada. “A família optou por doar os órgãos. E quer uma resposta. Os filhos estão em choque. Só quero solução para o caso da minha prima, para que ela não seja só um número na estatística”, clamou Valéria, uma prima de Maria Conceição.



A familiar demonstrou surpresa quando soube que a diarista pegou transporte pirata. Isso porque, segundo ela, a prima demonstrava medo desse tipo de serviço ilegal.



A 35ª DP (Delegacia de Polícia) instaurou um inquérito para apurar o caso. Uma equipe do IML (Instituto Médico-Legal) foi até a UPA onde Maria Conceição deu entrada e, preliminarmente, descartou a hipótese de crime sexual.