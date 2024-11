Entrar ou permanecer com arma de fogo em locais públicos e privados é proibido

O assassinato de um segurança em uma casa de shows do Riacho Fundo II, no último domingo (13), recendeu o debate sobre a presença de pessoas com arma de fogo em locais públicos e privados. Isso porque Jorny Thiago Abreu. 23 anos, perdeu a vida vítima de disparos feitos por um cliente do bar onde ele trabalhava. O autor teria entrado no estabelecimento portando a arma sem passar por revista pessoal. Outro seguranças suspeito de permitir a entrada dele, foi preso temporariamente pela Polícia Civil do DF.



Segundo as investigações, após tentar sair sem pagar a conta, o autor foi barrado por Jorny Thiago. Em seguida, teria efetuado vários disparos, que alvejaram fatalmente o jovem e feriram outros frequentadores. Entre eles, uma criança de dez anos.



O Estatuto do Desarmamento (Lei nº ) determina que locais com grandes aglomerações de pessoas devem ter revista e proibir o ingresso de pessoas com armamento. “Os seguranças devem estar credenciados pela Polícia Federal e vinculados a empresas que também estão credenciadas”, explica a advogada criminalista Jessica Marques.



O Sindesv-DF (Sindicato dos Vigilantes do DF) estima que há mais 20 mil trabalhadores nesse ramo, que precisam passar por reciclagem a cada dois anos, ter 21 anos e sem registro criminal.