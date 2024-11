Escolas públicas do DF terão aula de empatia e conscientização emocional

Aulas de empatia e conscientização emocional vão integrar a grade horária de alunos do ensino fundamental da rede pública do DF, a partir de 2025. A medida integra um programa do governo – coordenado pela Secretaria de Educação – que visa a melhorar a saúde mental no ambiente escolar, reduzindo, assim, o índice de violência e automutilação entre os estudantes. O GDF lançou, inclusive, um edital de licitação para aquisição de material.



“Esperamos que o processo seja rápido, para que em 2025 a gente inicie o primeiro dia de aula com o programa implementado”, projeta a subsecretária de Educação Básica da SEEDF (Secretaria de Educação do DF), Iêdes Braga. “Não queremos somente lançar um programa, mas que ele dê ao profissional e à família um material próprio”, salienta.



O programa de educação socioemocional vai implementar também encontros semanais dos educadores com os pais e mães dos estudantes. Segundo a subsecretária, o DF tem 574 escolas de ensino fundamental – pelo qual o programa começará – e 264 mil alunos.