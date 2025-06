Família acusa falso fisioterapeuta de negligência após morte de idoso no DF

Em julho de 2023, Mosa Ismael Abdel, de 64 anos, morreu após uma queda durante tratamento domiciliar no Distrito Federal. Durante uma caminhada com um fisioterapeuta, Mosa bateu a cabeça e foi levado ao hospital, mas não resistiu. A filha, Iman Ismil, acusa o profissional de negligência.



A família do idoso descobriu que o homem não possuía registro profissional e atuava de forma fraudulenta. Além disso, ele também se apresentava como policial ambiental nas redes sociais. O Ministério Público propôs um acordo, mas a família rejeitou, exigindo punição criminal. O caso continua em andamento na Justiça e será acompanhado pela sociedade.



