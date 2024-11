Foragido acusado de homicídio no Ceará é preso no DF em carro com placa tampada

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem procurado pelo crime de homicídio cometido em janeiro de 2018, no estado do Ceará. O foragido estava no SIA (Setor de Indústria e Abastecimento), em um carro com a placa do reboque tampada. Ao abordarem o homem, os policiais verificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O motorista foi levado para a delegacia para o cumprimento da ordem judicial, e o veículo foi removido para o deposito do Detran (Departamento de Trânsito).