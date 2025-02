Funcionárias do Conselho de Administração do DF acusam vice-presidente de assédio

A Polícia Civil investiga denúncias de assédio moral e sexual contra o vice-presidente do CRA-DF (Conselho Regional de Administração do Distrito Federal). Seis mulheres registraram queixas na delegacia especializada, relatando ligações telefônicas inapropriadas, comentários sobre os corpos delas e toques não autorizados. Uma funcionária declarou: "Foi quando eu estava em pé, ele veio por trás de mim e me puxou encaixando, encostando as partes mesmo na gente." O caso também foi reportado ao Ministério do Trabalho. Aos 73 anos, o homem já é aposentado, mas faz parte do conselho há dois anos e está entre os candidatos à nova diretoria do conselho.