Garota de programa é presa suspeita de roubar e extorquir clientes no DF

Uma garota de programa foi presa suspeita de cometer uma série de roubos e extorsões, nas regiões do Núcleo Bandeirante e Taguatinga, no Distrito Federal. Segundo as investigações, a mulher é acusada de ameaçar divulgar imagens de clientes nas redes sociais. A operação, chamada Segundas Intenções, foi desencadeada pela 11ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal.



As investigações apontam que a mulher agia nas ruas do Núcleo de Indústrias Bernardo Sayão e na região de uma fábrica de refrigerantes, às margens da BR-060. Nos locais, ela abordava os clientes, que, em sua maioria, eram homens casados. Durante o encontro, a mulher e outras garotas de programa faziam registros por meio de fotos e vídeos e, depois, roubavam e extorquiam as vítimas.