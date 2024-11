'Golpe do ovo' faz nova vítima no DF: prejuízo de R$ 1 mil

Um homem anuncia a venda de ovos a um preço atraente, mas, no momento de cobrar, coloca um valor exorbitante na maquininha de cartão. Em seguida, tapa os dois primeiros dígitos da quantia, para que o cliente não veja. A compra é efetuada. Porém, quando a fatura do cartão chega, o freguês se assusta e percebe que caiu em um golpe.



É dessa forma que estelionatários têm agido no Distrito Federal. Nesta semana, uma vítima do “golpe do ovo” procurou a reportagem da RECORD Brasília. O homem conta ter perdido R$ 1 mil. “Espero que a Justiça não deixe essas pessoas trazer esse desconforto a outras”, disse a vítima, que preferiu não se identificar. Ele registrou ocorrência na Polícia Civil do DF.



Recentemente, outra pessoa recorreu aos investigadores após cair no mesmo golpe e ter um prejuízo de R$ 2 mil. O advogado especialista em direito bancário Ivan Prado recomenda o registro de ocorrência e a comunicação imediata à instituição financeira responsável pela conta. “Se for verificada falha da instituição, busca-se o ressarcimento do dano”, explica.