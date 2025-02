Golpistas utilizam comprovantes falsos para roubar carros no DF

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) investiga dois suspeitos acusados de aplicarem o golpe do falso depósito em vendedores de carros no Distrito Federal. Um dos suspeitos foi capturado por câmeras de segurança ao depositar um envelope vazio em uma agência bancária. Enquanto isso, seu comparsa negociava a compra de um carro usando comprovantes de depósito falsos.



As vítimas, muitas vezes, são convencidas pela lábia dos golpistas e pela apresentação de comprovantes aparentemente legítimos. Até o momento, os prejuízos estimados superam R$ 20 mil, e os veículos ainda não foram recuperados.