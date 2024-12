Homem é preso após tentar matar companheira espancada e levá-la ao pronto-socorro

Um homem foi preso preventivamente após tentar matar a companheira espancada no Recanto das Emas, no Distrito Federal. O crime aconteceu na noite da última segunda-feira (2), dentro da residência do casal. Diego Franciso Marques de Souza, de 35 anos, e Elieusa da Silva Carvalho, de 38 anos, moravam juntos há cerca de 20 dias.



Segundo o depoimento do suspeito, durante a tarde do dia do ocorrido, ele e a mulher haviam usado drogas e consumido bebidas alcoólicas. Quando já estavam alterados, eles tiveram uma discussão e, em seguida, Diego deu início às agressões. Ainda de acordo com ele, quando acordou durante a noite, percebeu a gravidade dos ferimentos causados à vítima, ocasião em que pediu ajuda a um vizinho para leva-la à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região. Na unidade, o homem acabou sendo preso por um policial penal que estava no local. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio.