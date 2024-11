Homem é preso por estelionato após suspeita de sequestro e extorsão no Entorno

Um homem de 25 anos foi preso em uma operação da Polícia Civil de Goiás, que tinha o intuito de resgatar uma suposta vítima de sequestro e extorsão em Cidade Ocidental, Entorno do Distrito Federal. A corporação havia recebido uma denúncia do banco da vítima, que suspeitou de diversas movimentações feitas na conta bancária durante a madrugada e a manhã de domingo (10). Após investigações, os policiais chegaram à casa do suspeito e efetuaram a prisão em flagrante.



Em busca da vítima, os agentes a encontraram momentos depois, em uma rua próxima à residência do homem detido. Após depoimentos, a polícia constatou que o caso se tratava apenas de estelionato. O suspeito teria utilizado documentos e biometria para aplicar golpes. Na casa dele, foram encontrados pelo menos 30 chips de telefones celulares, além de atestados médicos preenchidos e um carimbo.