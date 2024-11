Homem quebra ônibus a pedradas e assusta passageiros na Asa Sul

Um homem atacou a pedradas dois ônibus, na 216 Sul, na manhã desta segunda-feira (21). Vídeos gravados por passageiros mostram danos no para-brisa de um dos veículos. O ataque assustou quem estava no transporte.



“Foi um susto danado. Quando descemos para esperar outro ônibus, ele também estava com a porta quebrada. Havia um rapaz lançando paus e pedras, na primeira parada da Asa Sul”, relatou a passageira Nery Araújo, que testemunhou o incidente. Segundo ela, ninguém se feriu no ônibus onde estava.