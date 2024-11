Homem tenta matar a tiros ex-mulher e atual namorado no Entorno

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança enquanto fugia, depois de atirar contra a ex-mulher e o atual namorado dela. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (7), no Jardim Ingá, em Luziânia, Entorno do Distrito Federal. A suspeita é que o crime teria sido motivado por ciúme. O casal estava em um carro, quando foi atingido pelos disparos. As vítimas foram socorridas e levadas à uma Unidade de Pronto Atendimento da região, e o autor ainda não foi preso. A Polícia Civil de Luziânia investiga o ocorrido como tentativa de feminicídio e de homicídio.