'Imaginei que fosse capotar', diz motorista que teve carro arrastado por enxurrada

As fortes chuvas causaram estragos no Distrito Federal e assustaram a população. No Sol Nascente, um homem viveu momentos de pânico ao ser arrastado pela enxurrada. Wendel Márcio, por pouco, não se afogou, mas sofreu escoriações. Já o carro dele ficou danificado. “Estou bem, foi só um susto. Tive escoriações, mas consegui me levantar”, conta.



Wendel relembra que tentava atravessar as ruas passando pelas calçadas. Porém, precisou parar o veículo, devido à força da água. “Imaginei que o carro fosse capotar. A minha preocupação era ficar preso ali dentro”, recorda.



Imagens feitas por pessoas que presenciaram a situação mostram um homem se aproximando do automóvel de Wendel, na intenção de salvar o condutor. Entretanto, quando a enxurrada começa a arrastar o carro, ele se desequilibra e cai na água. Outras pessoas fizeram uma corrente humana e o resgataram.



“Indignação por conta de como estão as nossas vias públicas e os bueiros, todo entupidos. E muitas pessoas jogam lixo no meio da rua. Precisam ter mais carinho. Poderiam ter gerado uma fatalidade”, protesta. Segundo Wendel, a frente do carro ficou amassada e o motor, cheio d’água. Por isso, o veículo passa por uma avaliação para saber se houve perda total.