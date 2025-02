Inteligência artificial auxiliou em mais de 49 mil perícias da PCDF em 2024

Para auxiliar e facilitar as investigações da PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal), a corporação, que realizou mais de 49 mil perícias no último ano, tem contado com a ajuda de inteligência artificial. Programas como o de reconhecimento facial identificam indivíduos em vídeos rapidamente.



Este avanço, utilizado em casos complexos como a chacina no Paranoá em 2023, melhora a eficiência dos peritos, permitindo que resultados sejam obtidos de forma mais rápida e precisa. Segundo o núcleo de inteligência artificial da Polícia Civil, cerca de oito aplicações já estão em uso, maximizando a qualidade e eficácia das investigações criminais.