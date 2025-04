Jovem é atacado por assaltante com facão no DF e sofre fratura no braço

Um jovem de 20 anos foi atacado com um facão ao sair para o trabalho em Ceilândia, no Distrito Federal, durante um assalto. Ele correu pedindo ajuda após ser ameaçado pelo ladrão que acabou levando seu celular e documentos. O pai da vítima, que prefere não se identificar, relatou que seu filho sofreu uma fratura no braço e está psicologicamente abalado: “ele está evitando sair de casa a todo custo".



A família registrou um boletim de ocorrência na delegacia local. "De uns tempos para cá, as coisas ficaram muito feias, muita bandidagem, muito roubo", acrescentou o pai sobre a crescente criminalidade na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!