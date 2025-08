Justiça suspende derrubada de casas na Fazenda Antinha de Baixo, em Santo Antônio do Descoberto (GO)

A Justiça suspendeu a derrubada de casas na fazenda Antinha de Baixo, em Santo Antônio do Descoberto (GO), Entorno no DF, onde vivem 400 famílias em mais de 110 casas. Durante a operação conduzida pela Polícia Militar de Goiás, moradores relataram que não conseguiram retirar seus pertences.



Vilani, entre outros residentes, enfrenta dificuldades sem apoio oficial. Meire, agricultora e mãe de cinco filhos, expressou sua preocupação: "Não temos para onde ir". A área foi reconhecida como quilombola pela Fundação Palmares. O Tribunal de Justiça determinou que um grupo específico de moradores poderá permanecer, enquanto o processo é analisado pela Justiça Federal. A questão envolve ainda parentes do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com disputas sobre a titularidade das terras.



