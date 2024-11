Ladrão furta lingeries avaliadas em R$ 500 de loja no SIA

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) procura um homem suspeito de furtar roupas femininas íntimas de uma loja no SIA, por volta das 8h36 desta terça-feira (15). Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem entra no corredor do estabelecimento e subtrai cinco lingeries – avaliadas em R$ 500, no total – sem qualquer dificuldade e as coloca em um saco de lixo.



As funcionárias só sentiram falta das peças minutos depois, porque estavam no andar superior da loja, enquanto o crime ocorreu no térreo.