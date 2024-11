Ladrões furtam itens avaliados em pelo menos R$ 50 mil de ótica em Samambaia

Bandidos invadiram uma ótica de Samambaia e roubaram itens avaliados em pelo menos R$ 50 mil, entre óculos de grife e eletrodomésticos. As câmeras de segurança poderiam ter filmado a ação do bando e facilitar a recuperação dos produtos, mas não estavam funcionando no momento do crime.



A ação dos ladrões foi notada somente na manhã da última terça-feira (22), quando funcionários chegaram para trabalhar e se depararam com o ambiente revirado. “Ficamos com a sensação de que podemos fazer nada”, lamentou a dona da loja. Ela não quis se identificar, por medo de represália, mas disse que vai reforçar a segurança no local. A ótica funciona no local há 11 anos e nunca havia sido furtada.