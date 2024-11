Ladrões furtam itens de um trailer de lanches pela segunda vez em São Sebastião

Ladrões furtaram equipamentos e utensílios de um trailer de lanches, na avenida principal de São Sebastião. O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (18). O desespero do dono, Marcelo Almeida, seria menor caso os ladrões tivessem agido pela primeira vez no empreendimento dele. Porém, esta é a segunda vez que os bandidos furtam o trailer, totalizando prejuízo estimado em R$ 5 mil.



Os criminosos usaram uma barra de ferro para arrombar o local. Até mesmo a fiação foi furtada. Em nota, a SSP-DF (Secretaria de Segurança Pública do DF) informa que o índice deste crime em São Sebastião caiu 29% em relação ao mesmo período do ano passado. Entretanto, os comerciantes continuam assustados.