Mãe fala do momento em que é assaltada com os filhos por dupla armada

Uma mulher foi assaltada em uma rua de Santa Luzia, na região do Novo Gama, Entorno do Distrito Federal, quando caminhava com seus filhos de dois e sete anos. Ela foi abordada por uma dupla de criminosos, que desceram de um carro e anunciaram o assalto. Câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos.



Em entrevista ao Cidade Alerta DF, sem se identificar, ela falou sobre o momento de terror. Segundo a vítima, os assaltantes estavam armados com uma arma de fogo e uma faca. Ela conta que eles pediram o celular, mas ela alegou que não tinha e entregou alguns cartões. Depois que os bandidos foram embora, ela pediu socorro.