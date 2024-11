Menino de 11 anos é picado por escorpião em ônibus escolar do DF

Um menino de 11 anos foi picado por um escorpião-amarelo em um ônibus escolar. O aracnídeo atacou o braço de Marcos Samuel, por volta das 12h30 desta terça-feira (26), na Estrutural, logo após o garoto embarcar rumo ao colégio onde estuda, no Guará.



Após o acidente, o motorista seguiu o trajeto até a escola, onde Marcos recebeu socorro. O pai do menino, Wender Maciel, se queixa das condições do transporte escolar. “Tem que se higienizar os ônibus, dedetizar. Geralmente, são muito velhos”, reclama. Apesar do susto, o filho dele se recupera bem e em casa.



Em 2023, 202 mil pessoas foram picadas por escorpião no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, e 134 delas morreram. Esses animais se reproduzem durante todo o ano, mas aparecem mais nos períodos chuvosos. Isso porque eles saem dos esconderijos quando a água os inunda. Em caso de acidente, recomenda-se lavar o local da picada com água e sabão, além de buscar atendimento médico imediato.