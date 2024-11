Moradores de Santo Antônio do Descoberto reclamam da má condição da água

Moradores de Santo Antônio do Descoberto, município do Entorno do Distrito Federal, denunciam a má condição da água que tem chegado nas torneiras das casas. Segundo Raimundo Soares, morador da região, há dias eles precisam comprar água, já que a que é fornecida pela rede está suja de barro. Outro morador teve que improvisar um filtro para poder consumir a água. Eles afirmam que essa não é a primeira vez que a situação ocorre, e que é uma condição recorrente, principalmente no período de chuvas.



Em nota, a Saneago, empresa responsável pelo abastecimento do Estado de Goiás, disse que enviou uma equipe até o endereço, no Jardim Ana Beatriz II, para avaliar e tentar regularizar a situação. A empresa justificou que casos de água com a característica turva são pontuais, e a causa seriam erosões.