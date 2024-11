Motorista de aplicativo desaparece após sair para trabalhar de madrugada no DF

Familiares e amigos de Samuel Reis de Jesus estão preocupados, depois que ele saiu para trabalhar, na madrugada dessa terça-feira (19), mas não voltou para casa. Ele é motorista de transporte por aplicativo e morador do Sol Nascente. Além disso, dirigia um Renault Kwid vermelho, de placa PBX 3398.



A mulher de Samuel conta que monitorava o trajeto do marido, que costumava trabalhar na madrugada. Mas, por volta das 6h, ele ainda não havia regressado. O sumiço causou estranheza na família. Isso porque o motorista deveria estar em casa se preparando para entrar em outro trabalho, no Setor de Oficinas Sul. Samuel tem uma filha de 1 ano.



A 19ª Delegacia de Polícia Civil, no setor P Norte, investiga o caso. Quem tiver informações que possam contribuir para a localização de Samuel pode falar com a PCDF pelo número 197.