Mulher arrastada por enxurrada no Entorno conta como situação aconteceu

Uma mulher foi arrastada pela enxurrada em uma rua de Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, na última quinta-feira (24). Câmeras de segurança registraram o momento que Ana Clara Oliveira atravessava a rua com um guarda-chuva, quando foi derrubada pela água. Dois motociclistas e um colega de trabalho da mulher a ajudaram e conseguiram puxá-la para fora da correnteza.



Em entrevista, Ana Clara contou como a situação aconteceu. Ela afirma que estava em um carro de aplicativo a caminho do trabalho, quando desceu do veículo e se deparou com o volume de água. Ao tentar chegar à calçada, ela acabou pisando em um buraco e virando o pé, foi nesse momento que ela caiu e foi levada pela enxurrada. A mulher disse que não se machucou gravemente, e que teve apenas alguns arranhões.