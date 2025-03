Mulher conta como sobreviveu a choque causado por fios de alta tensão no DF

Em Taguatinga, no Distrito Federal, Joselita Pereira, de 56 anos, sobreviveu a um choque elétrico após acidentalmente tocar em fios de alta tensão enquanto caminhava com um guarda-chuva. O incidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (14), e a chuva dificultou a visualização dos fios, que estavam na altura do guarda-chuva.



Joselita acredita que o salto de borracha do seu sapato ajudou a salvar sua vida. Ela foi socorrida rapidamente por um motorista que passava e levada ao hospital. Agora, está em casa, em recuperação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!