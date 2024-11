Pai do homem esfaqueado em Luziânia pede justiça pela morte do filho

Há um mês, Patrick dos Santos Batista, de 25 anos, foi morto a facadas após sair do trabalho em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A suspeita é que ele teria sido assassinado por um morador em situação de rua. O homem teria pedido dinheiro para comprar bebidas a Patrick. A vítima negou e foi surpreendida com diversos golpes de faca.



Segundo familiares, o rapaz conhecia o morador em situação de rua há pelo menos um mês e sempre o ajudava com doações de comida. Ele morreu no local, e o acusado fugiu. O caso foi investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Luziânia. De acordo com a polícia, a prisão do suspeito depende do mandado de prisão autorizado pelo judiciário. Agora, a família pede justiça.