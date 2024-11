Passageira do metrô fala sobre explosão que aconteceu na noite desta quarta no DF

A Estação Guará, do Metrô do Distrito Federal, teve uma explosão causada por uma descarga elétrica nos trilhos no início da noite desta quarta-feira (6). Usuários do transporte tiveram que evacuar os vagões depois que fumaça tomou conta do local. A estação foi fechada e, até o momento, não há informações de feridos.



O Corpo de Bombeiros do DF e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para atender a ocorrência no local. Uma usuária que estava na estação no momento do ocorrido explica que após a explosão, começou a pegar fogo nos trilhos e a fumaça se alastrou.